Почти 320 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области собрали на Кубани
Общество
26.08.2024 19:26
Жители, предприятия, общественные организации Краснодарского края продолжают собирать гуманитарную помощь для Курской области.
Собирают продукты, медикаменты, одежду и предметы гигиены благотворительные фонды, муниципальные организации, отделения политических партий.
Так, в 22 муниципалитетах Краснодарского края собрали около 95,3 тонны необходимых вещей, продуктов и лекарств.
Кроме того, еще более 224 тонн направили в Курскую область крупные общественные организации и фонды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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