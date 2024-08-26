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Почти 320 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области собрали на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-320-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi-dlya-zhitelej-kurskoj-oblasti-sobrali-na-kubani
Почти 320 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области собрали на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Жители, предприятия, общественные организации Краснодарского края продолжают собирать гуманитарную помощь для Курской области. 

Собирают продукты, медикаменты, одежду и предметы гигиены благотворительные фонды, муниципальные организации, отделения политических партий. 

Так, в 22 муниципалитетах Краснодарского края собрали около 95,3 тонны необходимых вещей, продуктов и лекарств.

Кроме того, еще более 224 тонн направили в Курскую область крупные общественные организации и фонды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

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