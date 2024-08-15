Кассация отклонила жалобу Тинькова* на решение о выплате 20 млн рублей Дерипаске

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 15 августа рассмотрел кассационную жалобу Олега Тинькова (внесен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ) на решение о взыскании с него 20 млн рублей за распространение ложной информации о предпринимателе Олеге Дерипаске.

По словам адвоката Олега Дерипаски Алексея Мельникова, суд жалобу Олега Тинькова* отклонил. По его словам, решение суда первой инстанции уже вступило в силу. Однако ответчик его не исполняет.

По словам адвоката, в рамках исполнения решения суда наложен обеспечительный арест на деньги Тинькова*, находящиеся на его банковских счетах, пишет «Интерфакс».

* Внесен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции Российской Федерации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олег Дерипаска подал в суд гражданский иск на Олега Тинькова* из-за оскорблений в его адрес на личной странице в соцсети для возмещения морального ущерба. Краснодарский краевой суд обязал Тинькова* выплатить Дерипаске 20 млн рублей.