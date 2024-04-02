Краснодарский крайсуд обязал Тинькова* выплатить Дерипаске 20 млн рублей

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края еще в октябре рассмотрел иск о защите чести и достоинства бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Олегу Тинькову* (признан иностранным агентом) и компании Meta Platforms* (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Тогда суд взыскал с Тинькова* в пользу Дерипаски 10 млн рублей морального вреда и еще 10 млн рулей — в качестве компенсации репутационного вреда. Бизнесмен, которые последние годы живет за границей, попытался оспорить это решение.

Адвокат Дерипаска Алексей Мельников уточнил, что Краснодарский краевой суд 2 апреля рассмотрел апелляцию от Тинькова* и оставил ее без удовлетворения.

Решение суда первой инстанции вступило в законную силу, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олег Дерипаска подал в суд гражданский иск на Олега Тинькова* из-за оскорблений в его адрес на личной странице в Facebook* (соцсеть запрещена на территории РФ).

*(признан иностранным агентом)