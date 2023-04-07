Кашель курильщика: как лечить, причины

Кашель по утрам, кашель при смене марки сигарет и просто кашель без причины — в жизни каждого курильщика наступает момент, когда хронический бронхит становится нормой жизни. Если не реагировать на эти тревожные звонки, то «просто кашель» может перерасти в эмфизему, хроническую обструктивную болезнь, астму, дыхательную недостаточность и рак легких.

Почему курильщик кашляет?

Кашель — это механизм защиты организма, так дыхательные пути очищаются от загрязнений, слизи и инородных частиц.

Табачный дым повреждает слизистую оболочку дыхательных путей, происходит воспаление и усиленное выделение слизи. Бронхи пытаются «откачать» лишнее, и человек кашляет. Со временем функция самоочищения снижается, слизь застаивается, просвет бронхов сужается, и возникают серьезные проблемы с дыханием. Появляется одышка, темная мокрота (в тяжелых случаях с кровью) и боль за грудиной, приступы кашля становятся продолжительнее и сильнее.

Как лечить кашель курильщика?

Очевидно, что избавиться от кашля курильщика поможет только полный отказ от курения. Без отказа от сигарет можно лишь облегчить симптомы, но заболевание никуда не уйдет и продолжит прогрессировать. Если процесс уже зашел дальше, чем покашливание по утрам, стоит обратиться к врачу. Обычно специалисты после обследований назначают при кашле с мокротой муколитики, мукокинетики и отхаркивающие.

Народная медицина тоже может помочь облегчить симптомы. После консультации с врачом и при отсутствии аллергии можно принимать отвары еловых шишек, тысячелистника, душицы, липы, зверобоя, алтея, мать-и-мачехи.

Также при кашле курильщика (как и при других видах кашля) поможет сок черной редьки с медом. Редьку нужно вымыть, вырезать в ней отверстие (не очищая от кожуры) и положить туда столовую ложку меда. Настаивайте в течение суток. Сок принимайте по чайной ложке перед едой.

Для облегчения кашля полезно молоко с медом. В пол-литра теплого молока добавьте 4 столовые ложки меда, размешайте и выпейте в течение дня.

Можно смешать морковный сок и теплое молоко в соотношении 1:1 и принимать по столовой ложке трижды в день.

Рецепты с молоком хороши еще и потому, что молоко помогает выводить из организма токсины.

Если нет противопоказаний, для лечения кашля курильщика можно использовать бани. Не забудьте взять с собой в парилку эфирные масла эвкалипта или сосны.

Бросил курить — стало хуже?

Часто курильщики жалуются, что при отказе от сигарет кашель усиливается. Причиной может быть стресс организма из-за синдрома отмены. Лишившись привычного допинга, человек чувствует дискомфорт, а общее недомогание способно усилить кашель.

Но есть и более простое и логичное объяснение: в бронхах началась «генеральная уборка», они активно выводят накопившиеся смолы и токсины. Организм запустил систему самоочищения и регенерации дыхательных путей. Первые недели отказа от курения усиление кашля — вполне закономерный процесс. Для того, чтобы облегчить этот период, обратитесь к врачу, который подберет препараты для более эффективного выведения мокроты.

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