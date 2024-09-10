Карусельный станок из Краснодара времен СССР нашли на заводе в Канаде

Об этом рассказали в популярном Telegram-канале, посвященном различным станкам и другой технике.

Автор видеоролика показал аппарат, произведенный на краснодарском заводе имени Седина в 1983 году.

«Это вообще пушка! Разрыв! Канадцы его дополнили, теперь это станок с числовым программным управлением. Это легенда — карусельный станок. Кто бы там что ни говорил, в СССР реально делали вещи», — говорится на видео.

При этом в обсуждениях к посту самым популярным стал комментарий: «Сейчас завод имени Седина загружен до предела, и заказы расписаны на пару лет вперед».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суд передал государству завод металлоконструкций имени Седина в Краснодаре.

Арбитражный суд Краснодарского края при рассмотрении иска прокуратуры установил, что передача имущества завода имени Седина из государственной в частную собственность в начале 90-х годов проводилась с нарушениями закона. Поэтому имущество «Краснодарского завода металлоконструкций» вернули в государственную собственность.