«Краснодарский завод металлоконструкций» вернули в государственную собственность

АО «Краснодарский завод металлоконструкций» на улице Захарова ранее признали банкротом. Предприятие передали в доход государства по иску краевой прокуратуры из-за нарушения правил перевода имущества госпредприятий в другие формы собственности.

В государственную собственность вернули: земельные участки общей площадью почти 8 га, пилораму, здание деревообрабатывающего цеха и еще несколько зданий общей площадью около 40 тыс. кв. метров.

В 1990 году между Минстанкопромом СССР и арендаторами Краснодарского станкостроительного производственного объединения был заключен договор аренды с правом выкупа на здания, сооружения и оборудование на заводе им. Седина на общую сумму 136 млн рублей. В том же году стороны подписали соглашение о безвозмездной передаче арендаторам оборотных средств госпредприятия.

КСПО им. Г. М. Седина ликвидировали в августе 1993 года по решению администрации Октябрьского района Краснодара. После этого на основании некоторых договоров купли-продажи здание пилорамы и деревообрабатывающий цех перешли в собственность ОАО «Краснодарский завод металлоконструкций».

Арбитражный суд Краснодарского края при рассмотрения иска прокуратуры установил, что передача имущества завода им. Седина из государственной в частную собственность в начале 90-х годов проводилась с нарушениями закона. Поэтому имущество «Краснодарского завода металлоконструкций» вернули в государственную собственность.

«КЗМ» стоимостью 3 млрд рублей ввели в эксплуатацию в 2011 году. Завод выпускал металлоконструкции, металлоизделия и арматурную сетку. Инвесторами выступили краснодарская компания «Седин» и украинская ООО «Русская горно-металлургическая компания», сообщает «Интерфакс».