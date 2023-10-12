В Новороссийске в собственность государства вернули 3 га леса

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура Краснодарского края провела проверку соблюдения земельного и лесного законодательства.

Установили, что мэрия Новороссийска незаконно перевела в муниципальную собственность 2 земельных участка лесного фонда общей площадью 3 га, которые ранее были в федеральной собственности.

Для устранения нарушений прокуратура направила в суд два иска об изъятии из муниципальной собственности участков. Суд иски прокуратуры удовлетворил.

Решение было оспорено, апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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