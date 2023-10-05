Национальный центр зерна через суд отказался от владения землей в Краснодаре

Речь идет об участке земли сельхозназначения площадью 974 кв. м на улице Калинина на берегу реки Кубань в Краснодаре.

ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко» в 2021 году обратился управление Росимущества в Краснодарском крае с просьбой прекратить право пользования участком из-за невозможности использовать землю по целевому назначению и налоговой нагрузки.

Росимущество направило запрос в кадастровую палату Краснодарского края о предоставлении сведений об участке. В декабре 2021 года ведомство уведомило центр о том, что участок земли будет осмотрен, после чего будет рассмотрен вопрос о прекращении права пользования. Однако решение о прекращении права заявителя на пользование участком принято не было.

Центр зерна обратился в суд. В июле этого года Арбитражный суд Краснодарского края признал незаконным бездействие МТУ Росимущества и обязал его в месячный срок принять решение о прекращении права пользования участком.

Росимущество оспорило это решение. Ведомство указало в апелляции на то, что участок огорожен забором, к нему нет свободного доступа, а на его территории находится недвижимость и стройматериалы.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал прекратить право центра зерна на бессрочное пользование участком, пишет «Коммерсантъ».

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