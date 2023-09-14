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Власти Новороссийска опровергли информацию о продаже острова Суджук

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-novorossijska-oprovergli-informatsiyu-o-prodazhe-ostrova-sudzhuk
Власти Новороссийска опровергли информацию о продаже острова Суджук
Фото «Кубань 24»

Информация о продаже острова Суджук появилась 14 сентября на одном из сайтов бесплатных объявлений.

В объявлении говорится о том, что остров продается за 32,5 млн рублей, а договор аренды землю оформлен на 20 лет на юридическое лицо.

В администрации Новороссийска информацию о продаже острова опровергли. В мэрии отметили, что Суджук не состоит на государственном кадастровом учете и не может являться объектом сделок.

«Территория «Остров Суджук» расположена в акватории Черного моря в границах водного фонда и находится в распоряжении Кубанского бассейнового водного управления. Согласно Водному кодексу РФ, все водные объекты находятся в собственности РФ. У администрации Новороссийска отсутствуют полномочия по распоряжению земельными участками водного фонда. Договор аренды территории острова Суджук администрацией Новороссийска не заключался», — цитирует Telegram-канал «Жизнь на море» сообщение пресс-службы мэрии Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», неизвестные вопреки запрету установили навесы на острове Суджук в Новороссийске. Однако мэрия не выдавала разрешений на проведения подобных работ. В августе незаконные строения демонтировали.

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