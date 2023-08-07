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Неизвестные вопреки запрету установили навесы на острове Суджук в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnye-vopreki-zapretu-ustanovili-navesy-na-ostrove-sudzhuk-v-novorossijske
Неизвестные вопреки запрету установили навесы на острове Суджук в Новороссийске
Фото издания "Наша Газета Новороссийск"

Местные жители в начале августа заметили на Суджуке деревянные навесы и лежаки. Они предположили, что там хотят организовать место для платного отдыха.

В прошлом году неизвестные уже начинали вести строительные работы на Суджуке. Однако тогда Октябрьский районный суд запретил мэрии Новороссийска предоставлять этот земельный участок в аренду предпринимателям.

Сотрудники управления туризма Новороссийска снова заметили, что территорию Суджука кто-то благоустраивает для туристов. Однако мэрия не выдавала разрешений на проведения подобных работ. О незаконном размещении конструкций на острове сообщили в прокуратуру, Кубанское БВУ, краевое ГУ ФССП и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России».

«Проводятся мероприятия по установлению лиц, разместивших строительные материалы на острове, для дальнейшего принятия мер согласно действующему законодательству Российской Федерации», — сообщает управление туризма и сельского хозяйства администрации Новороссийска в соцсетях.

Читайте также: в прошлом году прокуратура запретила строить бар на острове Суджук в Новороссийске. Арендатор планировал построить на острове бар и организовать пляж. Для этого он расчистил территорию на Суджуке и завез туда деревянные конструкции.

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