Прокуратура запретила строить бар на острове Суджук в Новороссийске
Общество
29.07.2022 19:24
Ранее стало известно, что Кубанское бассейновое водное управление отдало территорию острова Суджук в аренду предпринимателю для организации отдыха.
Арендатор планировал построить на острове бар и организовать пляж. Для этого он расчистил территорию на Суджуке и завез туда деревянные конструкции.
Азово-Черноморская природоохранная прокуратура проверила информацию о сдаче острова Суджук в аренду и выявили нарушения закона.
«На момент проверки факта выполнения строительных работ на острове Суджук не установлено. С учетом наличия признаков ведения хозяйственной деятельности, специализированной прокуратурой подготовлено исковое заявление о запрете использования территории острова Суджук», — приводит официальное сообщение ведомства «Наша Газета Новороссийск».
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