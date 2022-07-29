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Прокуратура запретила строить бар на острове Суджук в Новороссийске

Общество
29.07.2022 19:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-zapretila-stroit-bar-na-ostrove-sudzhuk-v-novorossijske
Прокуратура запретила строить бар на острове Суджук в Новороссийске
Фото издания "Наша Газета Новороссийск"

Ранее стало известно, что Кубанское бассейновое водное управление отдало территорию острова Суджук в аренду предпринимателю для организации отдыха.

Арендатор планировал построить на острове бар и организовать пляж. Для этого он расчистил территорию на Суджуке и завез туда деревянные конструкции.

Азово-Черноморская природоохранная прокуратура проверила информацию о сдаче острова Суджук в аренду и выявили нарушения закона.

«На момент проверки факта выполнения строительных работ на острове Суджук не установлено. С учетом наличия признаков ведения хозяйственной деятельности, специализированной прокуратурой подготовлено исковое заявление о запрете использования территории острова Суджук», — приводит официальное сообщение ведомства «Наша Газета Новороссийск».

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