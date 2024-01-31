Суд передал государству завод металлоконструкций в Краснодаре

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения о передаче зданий и участков АО «Краснодарский завод металлоконструкций» в пользу РФ.

Ранее генпрокуратура РФ подала иск с требованием об изъятии в пользу государства территорий и помещений в здании № 1 на улице Захарова.

АО «Краснодарский станкостроительный завод Седин» подало кассационную жалобу. В ней предприятие указало, что спорное имущество приобрели законно — на основании действительной возмездной сделки, а суд сделал необоснованный выбор о недобросовестности компании и неправомерно отклонил заявление о пропуске сроков исковой давности.

Генпрокуратура законность приватизации в 1990 году оспорила, обосновав это тем, что необходимые для импортозамещения стратегические мощности завода используются не по назначению. Также в ведомстве заявили о незаконном выкупе имущества завода до принятия закона о собственности РСФСР.

В решении суда также отметили, что министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР Николай Паничев в 1991 года направил правительственную телеграмму руководству завода. В ней говорилось, что выкупу объединение не подлежит, поэтому и приложение к договору аренды нужно считать недействительным, а государственный акт о выкупе — аннулированным.

«Сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные интересы. Таким образом, отсутствовали законные основания для перехода прав собственности в отношении спорных объектов недвижимого имущества к МОАО «Седин» и последующей передачи в собственность АО «КЗМ»», — говорится в решении суда.

Кроме того, выкуп имущества предприятия по договору арендного предприятия и АО «Седин» признали нарушением статьи Гражданского кодекса РСФСР — согласно ей оборудование, здание и имущество, которые относятся к основным средствам госорганизаций, не могут быть предметом залога. Также на них не могут обратить взыскание по претензиям кредиторов, пишет «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Арбитражный суд Краснодарского края при рассмотрении иска прокуратуры установил, что передача имущества завода имени Седина из государственной в частную собственность в начале 90-х годов проводилась с нарушениями закона. Поэтому имущество «Краснодарского завода металлоконструкций» вернули в государственную собственность.