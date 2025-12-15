Капитан ФК «Краснодар» вошел в топ-3 игроков РПЛ по мнению Черчесова

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги первой половины сезона 26/26 Российской Премьер-лиги.

По мнению Черчесова, за прошедшие восемнадцать туров в тройку лучших игроков вошли игроки ФК «Краснодар», ЦСКА и московского «Локомотива».

«Лучший игрок чемпионата России по итогам 2025 года? Я думаю, Ндонг [защитник ФК «Ахмат» — прим. ред.] на меня не обидится, но Эдик Сперцян [полузащитник, капитан «Краснодара» — прим. ред.] играет этот сезон еще качественнее, чем прошлый. Также Батраков [полузащитник «Локомотива» — прим. ред.] и Кисляк [полузащитник ЦСКА и сборной России— прим. ред.]. Вот это трио я бы выделил», — рассказал Станислав Черчесов в интервью «Спортс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-нападющий «Краснодара» Смолов назвал лучших футболистов первой части сезона РПЛ. По мнению форварда, лучшим вратарем сезона стал голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев, лучшим полузащитником — капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян, а лучшим нападающим — футболист «Краснодара» Джон Кордоба.

Лев Лещенко назвал ФК «Краснодар» лучшей командой РПЛ в 2025 году. Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко оценил игру краснодарской команды перед перерывом в РПЛ.

