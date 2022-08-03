Кандидаты в депутаты ЗСК от «Единой России» получили временные удостоверения

Видео канала «Кубань 24»

Почти сотня кандидатов в депутаты от «Единой России» будут участвовать в выборах в Законодательное собрание края. Свои временные удостоверения 3 августа получили 68 кандидатов.

Церемония вручения состоялась в региональном отделении партии. На встрече с руководством кандидатам рассказали о правилах предвыборной агитации и взаимодействии с оппозицией.

«Оппозиция часто использует временные трудности как повод покритиковать партию, которая является правящей, за какие-то недостатки в работе. Мы к этой критике относимся всегда позитивно. Мы ее воспринимаем, но в состоянии сами правильно оценивать, что мы делаем хорошо, а что не очень, или не доделываем», — сказал секретарь Краснодарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Николай Гриценко.

Глава регионального отделения партии также подчеркнул важность выполнения обещаний, данных кандидатами, независимо от того, проголосуют за них избиратели или нет.

Выборы в региональный парламент состоятся в сентябре. По итогам голосования жителей Кубани, в главный законодательный орган края войдут всего 52 человека.

Информация от других избирательных объединений и кандидатов в редакцию не поступала.