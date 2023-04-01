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Какой сегодня праздник: что отмечают 1 апреля

Ссылка https://kuban24.tv/item/kakoj-segodnya-prazdnik-chto-otmechayut-1-aprelya
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 апреля
Фото adme.ru

Во всем мире 1 апреля отмечается День смеха. В некоторых странах его называют День дурака. Сегодня принято разыгрывать родных, друзей, коллег, просто знакомых или подшучивать над всеми.

Традиция праздника уходит корнями в глубину веков. Считается, что шутками, шалостями и веселыми проделками наши предки пытались задобрить переменчивую весеннюю погоду или просто отвлечься от ее капризов. Кстати, у вас вся спина белая!

День смеха в некоторых культурах и субкультурах отмечается с интерпретациями, но непременно 1 апреля:

  • Международный день веселья на работе;
  • День прыжков в грязные лужи;
  • День забавного чтения;
  • Международный день битвы подушками;
  • День «Отведи своих родителей на детскую площадку»;
  • День «Сделай сам»;
  • День поэзии и творческого разума.

В Турции в этот день начинается Праздник тюльпанов. Фестиваль тюльпанов в Стамбуле — знаменитое на весь мир красочное событие, которое привлекает в страну множество туристов. Этот разноцветный праздник проводится ежегодно и длится примерно месяц.

Некоторые радикальные экологические организации празднуют 1 апреля День ископаемых дураков. Название праздника дает отсылку к ненавистному для «зеленых» ископаемому топливу и усердию, с которым они сражаются за альтернативные источники энергии.

В первый день апреля также отмечают Международный день птиц. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности пернатых.

Еще 1 апреля — День коньяка, День рождения доллара и Пробуждение домового. Кстати, последнему по народному календарю, на Дарью Грязную, оставляли угощения, чтобы не проказничал. Также в этот день тоже было принято веселить всех окружающих.

Именины 1 апреля у Дарьи, Софии, Дмитрия, Ивана, Иннокентия, Диодора, Клавдия, Ясона и Иларии.

Автор:

Александр Свириденко

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