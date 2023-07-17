Как выглядит Крымский мост после теракта. Фото и видео

Утром 17 июля на Крымском мосту приостановили движение автомобилей после ЧП.

Сейчас покрытие на мосту выглядит так. По данным Минтранса РФ, опоры Крымского моста в результате новой атаки не пострадали, однако на пролетах моста есть повреждение дорожного полотна.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение по Крымскому мосту было остановлено из-за ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. В результате теракта погибли два человека, пострадал ребенок.