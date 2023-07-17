Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Как выглядит Крымский мост после теракта. Фото и видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kak-vyglyadit-krymskij-most-posle-terakta-foto
Фото RT, видео «Россия. Кубань»

Утром 17 июля на Крымском мосту приостановили движение автомобилей после ЧП.

Сейчас покрытие на мосту выглядит так. По данным Минтранса РФ, опоры Крымского моста в результате новой атаки не пострадали, однако на пролетах моста есть повреждение дорожного полотна.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение по Крымскому мосту было остановлено из-за ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. В результате теракта погибли два человека, пострадал ребенок.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 июля
7 мифов об аутизме
7 мифов об аутизме
Виноград: чем полезен и кому нельзя
Виноград: чем полезен и кому нельзя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях