Как «погасить» спор, чтобы он не перерос в ссору

Нередко бывает так, что спор начинается как обсуждение какой-то общей темы, но вскоре он становится неприятным для всех участников. Спорящие в лучшем случае переходят на повышенные тона, а порой ругаются на всю оставшуюся жизнь.

Надо помнить, что спор — это не попытка навязать свое мнение и не желание доказать собеседнику, что существует единственное верное мнение, и оно ваше. Спор — это конструктивное обсуждение какой-либо проблемы с разных точек зрения. В любом другом случае спор может перерасти в ссору, и его необходимо «погасить». Чем раньше, тем лучше.

Все правильно!

Не бойтесь того, что вашей репутации, престижу, гордости будет нанесен ущерб. Не говорите собеседнику категоричное «Ты не прав!». Наоборот, начинайте трансляцию своих аргументов фразой «Все правильно! Я согласен!». И только потом высказывайте свое мнение. Демонстрируйте уступчивость, ищите точки соприкосновения и сохраняйте спокойствие. Свое и своего оппонента.

Вернись к началу

Если страсти не успели накалиться, вернитесь к тому, с чего спор начался. Поговорите о том же, но с другого ракурса. Приводите только факты, без эмоций. Никаких обвинений и претензий. Даже если собеседник вел себя по отношению к вам агрессивно, предположите, что вам это просто показалось. К слову, может и действительно показалось!

Послушайте!

Вы вели себя достойно. Все рассказали честно и откровенно. Не обвиняли собеседника и не делали никаких предложений. Сейчас ваша очередь потребовать того же от оппонента. Пусть расскажет свою версию истории. Слушайте внимательно. И, как советовал капитан Жеглов, проявляйте к собеседнику искренний интерес.

Что рождается в спорах

Несмотря на расхожее утверждение, истина в спорах не рождается. Она, как обычно, всегда где-то рядом. Старайтесь помнить, из-за чего начался спор. Какова была его цель. Очень часто в разгар спора стороны совершенно забывают его причину. Помните, если вы спорите с человеком — значит у вас есть общие интересы. Это и есть самая главная истина.

Как победить в споре

«Лучший способ победить в споре — не участвовать в нем», — сказал известнейший на весь мир психолог Дейл Карнеги. Вы согласны с ним? Или будете спорить?

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