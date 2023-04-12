Как перестать сутками сидеть в телефоне

Сейчас на большинстве смартфонов можно посмотреть время, которое проведено в экране, и у многих оно сильно превышает дневную норму. Долгое «залипание» в телефоне приводит к напряжению в глазах, туману в голове, а иногда и тревоге от бесполезно проведенного времени.

Чтобы снизить притягательность телефона, можно воспользоваться несколькими простыми способами — от фильтрации уведомлений и контента до перенастройки самого гаджета.

Почему вредно тратить много времени на гаджеты?

Последствия могут быть разными от «стажа» в телефоне — чем дольше вы ежедневно тратите все свое время на листание ленты в соцсетях и играх, тем сложнее последствия. Начинается все с болей в глазах, голове и проблем со сном. Со временем приходят проблемы с концентрацией, спутанность сознания, а иногда даже сложности в общении с другими людьми.

Зависимость от телефона и соцсетей возникает от приливов дофамина — его несложно получить онлайн, в отличие от реальной жизни. Таким образом, счастливым можно почувствовать себя не от повышения на работе (что сложнее), а от победы в очередной игре.

Что с этим делать?

— Отписаться от всех ненужных источников. Наверняка в том же Телеграме множество каналов, которые читать не особо интересно, а отписаться все никак руки не доходили. Или «сейчас времени нет, прочитаю все позже» — спойлер: не прочитаете. Это только лишний инфошум, который отвлекает от работы. Также можно выключить уведомления на общих беседах (во время работы они вам точно не пригодятся) или каналах со смешными видео. Последние можно вообще спрятать в архив и открывать только в свободное время.

— Не заходить в комментарии. Даже под постами в группах, от которых вы не отписались, может возникнуть дискуссия по любому вопросу. Чтобы не потратить целый день на выяснение отношений с незнакомыми людьми, лучше комментарии даже не открывать. Да и нервы целее будут.

— Удалить бесполезные приложения и игры. В первую очередь те, которыми вы давно не пользуетесь, например, одно из приложений такси — цены в них могут отличаться в пределах 5–10 рублей, поэтому большого смысла мониторить все сразу смысла нет.

Однотипные игры тоже стоит пересмотреть — может, нужно оставить одну, чтобы временами расслабить мозг, а с остальными попрощаться?

— Отключить уведомления. Многие приложения, даже полезные, отправляют бесконечные уведомления об обновлениях, акциях, скидках и «просто что-то вы давно не заходили» — тоже бесполезный шум, который мешает сконцентрироваться на чем-то более важном. Уведомления можно отключить везде, кроме мессенджеров (а можно и в них), и уже станет меньше поводов заглянуть в один из них.

— Настроить яркость и цвет экрана. Как ни странно, это тоже поможет — можно вообще включить черно-белый режим. Тогда уведомления будут тусклые, как и в принципе экран. Вернуть цвета всегда можно, если хочется посмотреть видео или сериал, но в остальное время они в целом и не нужны.

— Убрать телефон. Да, это работает — включить режим «не беспокоить» и убрать гаджет куда-нибудь подальше. Если переживаете, что можете пропустить что-то важное, можно настроить режим так, чтобы через него могли дозвониться определенные контакты (начальник или бабушка в другом городе). И дальше главное найти себе занятие — посмотреть фильм, который давно отложен на «как-нибудь потом», прочитать книгу, которую пытаетесь закончить уже два года. Занятий множество — картины по номерам, вышивание крестиком, можно даже сделать какую-нибудь небольшую зарядку, чтобы получить максимум пользы от времени без телефона.

— Убирать телефон перед сном. Это поможет легче уснуть, а также отдохнуть глазам. Лучше всего отложить гаджеты за два часа до сна, но, если к таким подвигам вы не готовы, — начните с 30 минут и постепенно увеличивайте разрыв.

— Создать препятствие. Чтобы не брать телефон «на автомате», можно надеть на него неудобный чехол или резинку поперек экрана — это будет останавливать от использования просто так, лишь бы занять руки.

— Убирать телефон во время еды. Если не хочется обедать в тишине, лучше включить музыку, но никак не смотреть видео. Так время приема пищи увеличивается, а вы не замечаете, сколько съели — соответственно, и не приходит чувство насыщения (если объем еды перед вами был не настолько большой, что вы успели набить желудок до предела).

Конечно, совсем отказаться от телефона в современном мире не получится, однако важно все делать в меру — время, потраченное на бесполезное листание ленты, можно потратить на что-то более увлекательное в реальной жизни.

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