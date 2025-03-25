Что такое фаббинг или как телефон разрушает отношения?

Фаббинг — относительно новое явление, которое стало актуальным вместе с цифровизацией общества и проникновением смартфонов практически во все сферы жизни.

Термин происходит от английского phubbing (phone + snubbing), что буквально означает игнорирование всех вокруг в пользу телефона. В контексте отношений это касается ситуаций, когда один человек, погруженный в смартфон, не уделяет должного внимания другому или другим — партнеру, друзьям или близким.

Что такое фаббинг

Фаббинг — это поведение, при котором человек предпочитает «залипать» в телефоне вместо живого общения. Сюда относятся и бесконечная проверка уведомлений, и пролистывание социальных сетей, и игры, и просмотр видео даже тогда, когда рядом находятся близкие. Фаббинг создает иллюзию занятости и связи с внешним миром, однако на самом деле он часто становится барьером между партнерами, разрушая эмоциональную близость и доверие.

Например, двое сидят в кафе или ресторане, один что-то рассказывает, а другой не отрывает взгляд от мобильного, изредка кивая или издавая звуки согласия или отказа. Причем работает это не только на влюбленных, но и на друзьях и родных. Когда один из партнеров постоянно отвлекается на телефон, другой чувствует себя ненужным и отвергнутым.

Почему это происходит?

Мобильные телефоны стали неотъемлемой частью жизни каждого человека — их используют для работы, общения, развлечений и получения информации. Чрезмерная зависимость от смартфонов и интернета и привела к такому феномену, как фаббинг.

Главная проблема в том, что интернет предлагает огромный выбор — чем заняться (на что потратить свое время), а у пользователя может просто отсутствовать сила воли сопротивляться этому. Считается, что к фаббингу чаще склонны женщины, поскольку они воспринимают телефон как элемент социального взаимодействия, а мужчины — только как технику с расширенными возможностями.

Более того, у проблемы есть и обратная сторона — если человек без телефона видит, что собеседник игнорирует его, уткнувшись в телефон, он сам начинает тянуться к гаджету, поэтому вместо общения зависимость от смартфонов становится сильнее.

Отличительные черты

Человек, страдающий от смартфонной зависимости, хочет большую часть времени проводить в телефоне, даже если происходит личное общение. Телефон все время находится рядом — во время еды, прогулок и любых других занятий. Гаджет при этом всегда расположен так, чтобы можно было видеть экран.

Поездка на природу? Пикник или поход? Телефон все равно должен быть под рукой. Если нет интернета, начинается практически истерика. При любом оповещении человек сразу берет телефон, даже если идет важная беседа. Появляется страх упустить что-то важное, как только из рук уйдет телефон.

Последствия

Любая зависимость негативно влияет на человека, и зависимость от интернета и гаджетов — не исключение. Некоторые специалисты ставят ее в один ряд с игроманией, из-за чего появляются риски для психического, а иногда и физического здоровья.

Кроме того, тревога из-за страха пропустить что-то якобы важное истощает и выматывает, могут появиться проблемы со сном.

И, разумеется, появляются проблемы с общением — зачем видеться с человеком, если он постоянно отвлекается на телефон? Можно просто написать ему и не чувствовать себя ненужным. Нередко из-за фаббинга даже рушатся романтические отношения — люди перестают слушать и слышать друг друга, ревнуют, а после и вовсе перестают интересоваться своими партнерами, виной всему — телефон с интернетом.

Как бороться?

Для того, чтобы сохранить отношения с близкими и собственные нервы, в первую очередь важно осознать проблему самого фаббинга и начать что-то делать, чтобы решить проблему.

Установите для себя границы — определите время, когда использование телефона будет ограничено: во время еды, перед сном, во время встреч с друзьями или общения с партнером.

Воспринимайте это как правило этикета — сидеть в телефоне во время обеда с кем-то так же некрасиво, как чавкать или ковырять в носу. Нужно срочно позвонить или написать? Попросите прощения у собеседника и быстро сделайте необходимое, а не переписывайтесь весь вечер.

Выключите большую часть уведомлений, оставьте только самых близких и родственников — все остальные новости могут подождать пару часов. Кроме того, договоритесь с близкими, чтобы по всем важным событиям они звонили, а не писали.

Телефон лучше не доставать из кармана или сумки, а если уж очень нужно положить его на стол, то хотя бы экраном вниз (можно на салфетку, чтобы не поцарапать). Если не уверены в своих силах, договоритесь с тем, кто оказался с вами за столом выложить телефоны — тот, кто первый потянется к гаджету без особой причины (исключение — звонок от родителей/супругов/с работы), оплатит счет.

Если и это не помогает, избавьтесь от навороченных смартфонов и купите обычный «тапок», который может только звонить. Но такой вариант подходит только в тех случаях, если вам не нужно по работе всегда быть на связи в мессенджерах.

Определите, зачем вам постоянно нужен телефон — если постоянно следите за новостями или играете в игры, отпишитесь от новостных каналов и удалите приложения. Если не знаете, о чем говорить в компании, попробуйте начать любую тему, которая может хоть немного развить диалог — например, похвалите образ собеседника и спросите, где он купил ту или иную вещь.

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