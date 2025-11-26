Как лягушка: о чем могут говорить постоянно холодные руки и ноги?

Постоянно холодные руки и ноги — явление достаточно распространенное. Чаще всего на него не жалуются, а считают такой своей особенностью. Некоторые даже гордятся — путаясь в терминологии или в шутку, называют себя «хладнокровными». Действительно, чаще всего постоянно холодные руки и ноги не повод беспокоится.

Скорее всего ни о чем серьезном это не говорит. Но в некоторых случаях «руки как у лягушки» могут быть неприятным звоночком. Сигналом о проблемах со здоровьем. Есть несколько групп причин, в силу которых у человека могут постоянно холодеть конечности.

Естественная физиология

Организм заточен на то, чтобы в первую очередь поддерживать температуру жизненно важных органов. Мозг, сердце, легкие для него важнее. Вот он и перераспределяет тепло при низкой температуре окружающей среды. Расставляет приоритеты. Сужая сосуды на периферии — в руках и ногах, организм уменьшает потерю тепла и сохраняет его для своих центральных органов.

Несмотря на «универсальность конструкции», все люди разные. Индивидуальные особенности у каждого человека свои. У некоторых людей постоянно низкое артериальное давление. У других — замедленный обмен веществ, не в силу болезней, а просто «от природы». Кто-то более чувствителен к холоду, кто-то менее.

Не секрет, что особенности терморегуляции у людей могут сильно различаться. Одни и летом кутаются в кофточки и теплые платочки, другие зимой врубают кондиционер на полную мощность. Терморегуляции организма зависит и от строения тела. Худощавые люди мерзнут чаще — у них меньше жировой ткани. Полных людей спасает от холода их естественный теплоизолятор.

Нарушения кровообращения

Это причина — самая очевидная. Из-за заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой, к конечностям поступает недостаточно крови. В медицине известен синдром Рейно. Среди прочих симптомов, при этом заболевании руки и ноги человека становятся холодными. Так, в ответ на холод или стресс организм реагирует резким спазмом кровеносных сосудов. Пальцы могут белеть, затем синеть и краснеть. Все это сопровождается онемением или болью. К счастью заболевание это редкое. Встречается всего у 3-5 % населения.

Также сужение артерий из-за холестериновых бляшек при атеросклерозе может ухудшать кровоток в ногах и руках. При гипотонии — низком артериальном давлении — кровь с трудом доходит до мелких сосудов в конечностях из-за слабого напора. Могут нарушать перекачивание крови по всему телу и некоторые сердечные патологии. Например, сердечная недостаточность.

Неврологические и гормональные причины

Из-за неправильной работы щитовидной железы может происходить недостаток гормонов, и вот уже обмен веществ замедляется. Энергии, а значит и тепла, организм вырабатывает недостаточно. В том числе и для полноценного согревания.

Человек, страдающий проблемами с щитовидкой испытывает зябкость. Не удивительно, что ноги и руки у него будут в этот момент холодными.

Повредить периферические нервы и сосуды может и повышенный уровень сахара в крови при сахарном диабете. И вот уже нарушенное кровообращение снижает температуру в стопах и кистях.

Дефицитные состояния

Недостаток в организме кислорода, железа, витамина В12 может вызвать анемию и неврологические симптомы. Включая зябкость и ощущение «ледяных конечностей».

Образ жизни и другие факторы

Помимо всех своих разрушительных «прелестей» никотин вызывает еще и резкий спазм сосудов. Курение ухудшает кровоснабжение конечностей, так же как стресс и тревога. В этих случаях в организме происходит выброс адреналина и сужение периферических сосудов. Кровь направляется к мышцам «ударяет в голову», а руки и ноги холодеют.

Когда к врачу обращаться обязательно

Если холодные руки и ноги — просто особенность организма, как это чаще всего и бывает, то беспокоиться не о чем. Если же это состояние для человека не характерно и появилось внезапно и без видимых причин, если он чувствует себя значительно хуже, чем раньше, если похолодание рук и ног сопровождается сильной усталостью и слабостью — врач ждет вас к себе на прием.

Не стоит ждать, когда к состоянию «лягушачьих лапок» подтянутся необъяснимая потеря веса, боль в суставах, онемение или покалывание. Начать задавать вопросы лучше с терапевта. Он, если нужно, направит вас к кардиологу, эндокринологу или неврологу.

Что же делать самому?

Если положение далеко до катастрофического, нужно просто больше двигаться. Физическая активность, тем более — регулярная, улучшает кровообращение.

Хорошо помогают контрастные ванночки. Попеременное опускание рук и ног сначала в теплую, а потом в прохладную воду отлично тренирует наши сосуды.

А еще нужно правильно питаться. Следить, чтобы организм получал витамины, железо и прочие микроэлементы.

Зимой одевайтесь тепло. И несмотря на то, что мерзнут, руки — первым делом не забывайте надеть шапку. Тепло, большей части теряется через голову. Организм стремится спасти наш мозг и забирает тепло из рук, направляя к более важным для него органам. И пора уже бросить курить. А тем кто не курит и начинать не стоит!

