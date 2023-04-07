Как избавиться от черных точек

Открытые комедоны или черные точки — проблема, с которой сталкивался каждый. Обычно «знакомство» с черными точками происходит в подростковом возрасте, но обладатели жирной кожи могут страдать от них и в течение всей жизни.

Открытые комедоны образуются в порах, забитых омертвевшими клетками эпителия, кожным салом и грязью. Появиться черные точки могут не только на лице, но и на шее, спине, груди, плечах и руках — где много волосяных фолликулов и сальных желез, там и жди незваных гостей.

Почему появляются

Кроме очевидного гормонального дисбаланса (с этими проблемами нужно обращаться к врачу), появление черных точек провоцирует неправильный уход за кожей. Недостаточное очищение кожи, в том числе от макияжа, — прямой путь к открытым комедонам. Но это вовсе не совет чаще умываться! Чем чаще моешь лицо, тем больше кожного сала вырабатывает кожа. Если к этому прибавить агрессивные средства ухода со щелочью и спиртом, то сало кожа будет вырабатывать почти в промышленных масштабах.

Жир забивает поры, вызывает черные точки и воспаления. Так что в плане умывания принцип «чем больше, тем лучше» не работает. Подберите правильные средства, подходящие под ваш тип кожи, с нейтральным ph и без спирта.

Неправильная косметика (например, крем для сухой кожи, нанесенный на жирную), избыток тонального крема и пудры — тоже короткая дорога к комедонам. Кроме того, спровоцировать образование черных точек могут сладости, жирная пища и фастфуд. А еще комедоны часто появляются в период сильных стрессов — кортизол заставляет сальные железы работать в «аварийном» режиме, и поры забиваются.

Что делать?

Во-первых, не давить. Черная точка — это еще не прыщ, а вот если занести туда инфекцию, ситуация станет серьезнее. В домашних условиях можно попытаться избавиться от комедонов с помощью масок.

Маска из яичного белка

Белок из одного яйца взбейте вилкой и нанесите на проблемный участок. Сверху наложите бумажную салфетку, на нее — еще слой белка. Мажьте от души. После того, как маска высохнет (на это уйдет около получаса), удалите ее с носа. Маска поможет «вытащить» комедоны и сузит поры.

Важно: этот рецепт не подходит людям с тонкой чувствительной кожей!

Маска из молока и желатина

Понадобится 100 мл молока и две столовые ложки желатина. Желатин замочите в молоке, когда набухнет, перенесите смесь на водяную баню и нагревайте, постоянно помешивая. Когда желатин полностью растворится, снимите с огня и оставьте остывать. Теплую маску нанесите на лицо толстым слоем. Через полчаса аккуратно снимите ее снизу вверх. После этого умойтесь и нанесите на кожу увлажняющий крем.

Кефирная маска

Самая простая и эффективная маска, которая растворит кожное сало и обесцветит комедоны. Просто нанесите кефир на лицо на 20 минут, а потом умойтесь.

Сода

Столовую ложку соды нужно развести теплой водой до состояния кашицы. Нанесите на проблемный участок (не втирайте!) и оставьте на 20 минут. Эту маску рекомендуют делать раз в неделю в течение месяца.

Активированный уголь с желатином

Разотрите одну таблетку в порошок. Столовую ложку желатина замочите в 2 столовых ложках воды или молока. Нагрейте желатиновую смесь на водяной бане до полного растворения. Не забывайте помешивать! В остывшую смесь добавьте уголь. Нанесите на лицо на полчаса. Снимайте аккуратно, снизу вверх.

Если черные точки не сдаются, стоит обратиться к дерматологу и эндокринологу.

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