Избившего модель из Краснодарского края мужчину поместили под домашний арест

Никулинский районный суд Москвы 17 декабря отправил под домашний арест обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью модели из Краснодарского края.

По ходатайству следователя мужчину поместили под домашний арест на 1 месяц 24 дня.

По данным следствия, в вечернее время мужчина находился в квартире со своей знакомой. Во время конфликта, он ударил девушку по голове, в результате чего она получила тяжелую черепно-мозговую травму, сообщили в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», известная в социальных сетях модель из поселка Мостовского пропала в столице страны в ноябре. Тревогу подняли сестры 33-летней Анжелики Тартановой. По предварительным данным, блогершу видели в компании человека намного старше ее.

Девушка перестала выходить на связь с семьей после того, как решила съехать на другую квартиру в конце ноября. Местонахождение Тартановой удалось установить спустя две недели.

Ее нашли в московской больнице — у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, внутримозговую гематому, отек мозга. Врачи провели ей трепанацию черепа.

В полиции Западного округа Москвы 9 декабря возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

