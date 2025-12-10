Уголовное дело возбудили после жестокого избиения в Москве модели с Кубани

Звонок о госпитализации 33-летней женщины поступил в отдел полиции московского района Раменки.

В ходе проверки установили, что предположительно 22 ноября неизвестный нанес телесные повреждения женщине, проживающей на Университетском проспекте. После избиения злоумышленник скрылся.

По факту случившегося 9 декабря в полиции Западного округа Москвы возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность нападавшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным Shot, ухажер Анжелики Тартановой после случившегося забрал ее телефон и неделю переписывался с сыном избитой от ее имени. Врачам девушка сказала, что ее избил бывший парень. Во время разговора со своими близкими пострадавшая опровергла причастность своего нынешнего мужчины, о котором рассказывала родственникам, сообщает Baza.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», известная в социальных сетях модель из поселка Мостовского пропала в столице страны в ноябре. Тревогу подняли сестры 33-летней Анжелики Тартановой. По предварительным данным, блогершу видели две недели назад в компании человека намного старше ее.

Недавно уроженка Кубани познакомилась с мужчиной и сообщила семье, что он состоятельный человек. Сестра Анжелики, Анастасия, рассказала, что новый мужчина не разрешал ей общаться с подругами, и Анжелика решила уйти от него.

Девушка перестала выходить на связь с семьей после того, как решила съехать на другую квартиру в конце ноября. Местонахождение Тартановой удалось установить спустя две недели.

Выяснилось, что она находится в больнице — у пострадавшей диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, внутримозговую гематому, отек мозга. Врачи провели ей трепанацию черепа.

