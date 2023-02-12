Из зоны землетрясения на юго-востоке Турции эвакуировали 39 россиян
Самолет с россиянами 12 февраля вылетел из турецкого аэропорта Аданы.
«Группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться на Родину, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы», — сообщила пресс-служба российского посольства в Анкаре в Telegram.
Сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники посольства. Борт предоставила компания «Росатом», возводящая первую в Турции АЭС «Аккую».
По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли более 24,6 тыс. человек.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Затем днем произошла еще серия сильных толчков.
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