Из-за жары во всех парках Краснодара снова приостановят работу аттракционов

Во всех парках краевого центра аттракционы не будут работать в самый пик жары 7 и 8 августа.

В эти дни аттракционы не будут доступны с 14:00 до 17:00. Такое решение приняли в связи с высокой температурой воздуха — до +40 °С, согласно техническим требованиям по эксплуатации аттракционов и в целях обеспечения безопасности отдыхающих, сообщает официальный информационный канал «Краснодарские парки» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за жары во всех парках Краснодара работу аттракционов приостанавливали 5 и 6 августа.

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