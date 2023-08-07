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Из-за жары во всех парках Краснодара снова приостановят работу аттракционов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-zhary-vo-vseh-parkah-krasnodara-snova-priostanovyat-rabotu-attraktsionov
Из-за жары во всех парках Краснодара снова приостановят работу аттракционов
Фото tourister.ru

Во всех парках краевого центра аттракционы не будут работать в самый пик жары 7 и 8 августа.

В эти дни аттракционы не будут доступны с 14:00 до 17:00. Такое решение приняли в связи с высокой температурой воздуха — до +40 °С, согласно техническим требованиям по эксплуатации аттракционов и в целях обеспечения безопасности отдыхающих, сообщает официальный информационный канал «Краснодарские парки» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за жары во всех парках Краснодара работу аттракционов приостанавливали 5 и 6 августа.

Читайте также: жара под +40 °С в Краснодарском крае сохранится минимум до 10 августа.

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