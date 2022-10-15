Из-за сильного ветра Керченская переправа приостановила работу
Общество
15.10.2022 17:37
Об этом вечером 15 октября сообщил директор Керченского торгового порта Юрий Черненко.
«Ветер дует очень сильный, паромы не ходят. На следующие сутки ветер такой же сильный», — сказал он.
Черненко отметил, что если будет «погодное окно», то паромы возобновят перевозки, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», паромы на Керченской переправе будут работать после восстановления Крымского моста. Об этом заявили в Росморречфлоте. Это повысит запас прочности транспортной системы полуострова.
Крымский мост для грузовиков откроют к вечеру 15 октября.
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