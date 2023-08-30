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Из-за лесного пожара Геленджик окутал смог

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-lesnogo-pozhara-gelendzhik-okutal-smog
Из-за лесного пожара Геленджик окутал смог
Фото t.me/kuban24

К 8:00 30 августа пожарным удалось ликвидировать открытый огонь в лесу на Маркхотском хребте.

«Открытого огня в Геленджике нет, но продолжается сильное задымление. Локальные возгорания продолжают тушить, работают два вертолета. Готов к старту самолет, но пока команда не дана», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Мария Гнездилова.

На кадрах, сделанных с трассы, видно, что с гор на курорт опустился плотный смог.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на Маркотхском хребте началось из-за местного жителя, который оголял провода и сжигал изоляцию, чем спровоцировал возгорание сухой травы. Подозреваемого задержала полиция.

К утру 30 августа площадь пожара достигла 30 га. Пожар тушат более 400 человек и 70 единиц техники, а также два вертолета Ми-8 МЧС России. Работы осложняются сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным горным рельефом.

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