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Из Туапсинского района в Ростовскую область выехали 600 детей, которых оставили на курорте из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-tuapsinskogo-rajona-v-rostovskuyu-oblast-vyehali-600-detej-kotoryh-ostavili-na-kurorte-iz-za-situatsii-s-chvk-vagner
Из Туапсинского района в Ростовскую область выехали 600 детей, которых оставили на курорте из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
Из Туапсинского района в Ростовскую область выехали 600 детей, которых оставили на курорте из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»

Дети отдыхали в санатории «Шахтинский текстильщик» в селе Ольгинка.

«24 июня был приостановлен выезд 600 детей из Ростовской области, которые отдыхали в санатории «Шахтинский текстильщик» в селе Ольгинке Туапсинского района. Всех детей разместили в корпусах здравницы, обеспечили питанием, медицинским обслуживанием», — сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

В мэрии отметили, что 25 июня вместе с сопровождающими дети выехали домой в Ростовскую область.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», техника ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону повредила более 10 тыс. кв. метров дорог.

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