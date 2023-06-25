Из Туапсинского района в Ростовскую область выехали 600 детей, которых оставили на курорте из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»

Дети отдыхали в санатории «Шахтинский текстильщик» в селе Ольгинка.

«24 июня был приостановлен выезд 600 детей из Ростовской области, которые отдыхали в санатории «Шахтинский текстильщик» в селе Ольгинке Туапсинского района. Всех детей разместили в корпусах здравницы, обеспечили питанием, медицинским обслуживанием», — сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

В мэрии отметили, что 25 июня вместе с сопровождающими дети выехали домой в Ростовскую область.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», техника ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону повредила более 10 тыс. кв. метров дорог.

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