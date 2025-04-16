Из Сочи с 7 июня запустят прямые авиарейсы в турецкий Бодрум

Прямое авиасообщение между Сочи и Бодрумом откроет авиакомпания «Азимут».

Рейсы будут выполняться с 7 июня один раз в неделю — по субботам. Вылет из аэропорта российского курорта — в 05:30, посадка в Бодруме — в 08:00. В обратном направлении самолет будет вылетать в 09:00, прилет в Сочи — в 11:30.

Для каждого аэропорта указано местное время, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из Сочи запустят прямые авиарейсы в Братск. Прямое авиасообщение между Сочи и Братском с 1 июня откроет компания Nordstar.Полеты планируют выполнять один раз в неделю. Самолет из Сочи будет отправляться по воскресеньям в 19:25 по московскому времени. Время в пути составит 6 часов. Вылет из Братска — по понедельникам в 07:55 по местному времени. Время в пути — 6 часов 50 минут. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800.

Читайте также: Nordwind возобновил прямые авиарейсы между Сочи и Орском. Полеты будут выполнять два раза в неделю.

Подпишись, здесь всегда интересно.