Из больницы выписали всех пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Армавиром

Авария с участием микроавтобуса, грузовика и легковушки произошла около 15:45 на 178 км Р-217 Кавказ на территории Армавира.

По состоянию на 29 августа, всех пострадавших в аварии выписали из больницы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель автомобиля Volkswagen выезжал со второстепенной дороги со стороны хутора Первомайского на трассу «Кавказ». Он не уступил дорогу ехавшему по трассе грузовику с полуприцепом и врезался в него. От удара прицеп занесло, он столкнулся с автомобилем Ford и микроавтобусом Mercedes.

В результате ДТП погибли два человека, еще 11 пострадали. По факту ДТП возбудили уголовное дело.