Из больницы выписали всех пострадавших в ДТП с бетономешалкой в Краснодаре

Авария с участием маршрутного автобуса № 166А и бетономешалки произошла 8 августа на Западном обходе Краснодара.

В результате столкновения пострадали семь человек, среди них — девочка-подросток. В больнице краевого центра им оказали необходимую медицинскую помощь. Длительной госпитализации никому не потребовалось.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель маршрутки отвлекся на телефон и врезался в попутно идущий грузовик. В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что у пострадавших диагностировали сотрясение мозга.

По факту ДТП прокуратура начала проверку. По ее результатам при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.