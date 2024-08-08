Прокуратура начала проверку после ДТП с маршруткой и бетономешалкой в Краснодаре

Авария с участием маршрутного автобуса № 166А и бетономешалки произошла 8 августа на участке трассы Западный обход Краснодара 7 км. +580 м. В ДТП пострадали семь человек, в том числе девочка-подросток.

Прокуратура начала проверку. По предварительным данным, маршрутки не выполнил требования обеспечения безопасной дистанции во время движения и допустил столкновение с ехавшим впереди грузовым автомобилем. Травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров автобуса, в том числе одна несовершеннолетняя, 2008 года рождения. Их направили в больницы Краснодара.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Также по поручению главы СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова проверку проводит следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара. Установлено, что угрозы жизни и здоровью пассажиров автобуса не имеется. Точное количество пострадавших уточняется. Следователи устанавливают обстоятельства аварии и выясняют, соблюдались ли требования безопасности при перевозке пассажиров.

Ход и результаты проверки руководителем находятся под контролем следственного управления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предположительно, авария произошла потому, что водитель маршрутки отвлекся на телефон и не заметил, что бетономешалка снизила скорость.