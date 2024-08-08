Маршрутка врезалась в бетономешалку под Краснодаром, пострадали 7 человек

Авария с участием пассажирского автобуса маршрута № 166А и автобетоносмесителя произошла 8 августа на улице Калинина, 58/9. ДТП произошло из-за невнимательности водителя маршрутки — он отвлекся на телефон.

По предварительным данным, автобус двигался со стороны станицы Елизаветинской в Краснодар.

Водитель маршрутки, 40-летний мужчина, допустил столкновение с движущейся впереди бетономешалкой под управлением 39-летнего мужчины. По словам водителя маршрутки, он отвлекся на мобильное устройство и не заметил, что бетономешалка снизила скорость.

В результате ДТП пострадали семь человек. Из них — подросток 2008 года рождения. Также среди пострадавших две женщины — 40 лет и 75 лет. Всех доставили в больницы. Личности остальных пострадавших уточняются, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что у пострадавших сотрясение мозга.

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