Пенсионерка на иномарке сбила пожилую велосипедистку в Краснодарском крае

Авария произошла 7 августа около 17:00 на улице Победы в Славянске-на-Кубани.

По предварительным данным, 62-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai выезжала с прилегающей территории и сбила велосипед, на котором ехала 70-летняя женщина.

В результате происшествия водитель велосипеда получила травмы. Обстоятельства происшествия устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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