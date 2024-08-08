Пенсионерка на иномарке сбила пожилую велосипедистку в Краснодарском крае
Происшествия
08.08.2024 13:02
Авария произошла 7 августа около 17:00 на улице Победы в Славянске-на-Кубани.
По предварительным данным, 62-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai выезжала с прилегающей территории и сбила велосипед, на котором ехала 70-летняя женщина.
В результате происшествия водитель велосипеда получила травмы. Обстоятельства происшествия устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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