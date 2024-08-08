Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пенсионерка на иномарке сбила пожилую велосипедистку в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-na-inomarke-sbila-pozhiluyu-velosipedistku-v-krasnodarskom-krae
Пенсионерка на иномарке сбила пожилую велосипедистку в Краснодарском крае
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 7 августа около 17:00 на улице Победы в Славянске-на-Кубани.

По предварительным данным, 62-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai выезжала с прилегающей территории и сбила велосипед, на котором ехала 70-летняя женщина.

В результате происшествия водитель велосипеда получила травмы. Обстоятельства происшествия устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: Cherry и «шестерка» столкнулись в лобовом ДТП под Туапсе, есть пострадавшие.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях