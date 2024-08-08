Cherry и «шестерка» столкнулись в лобовом ДТП под Туапсе, есть пострадавшие

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 8 августа в 6:20 в районе Агойского перевала в Туапсинском районе.

По предварительным данным, 44-летний житель Туапсинского района ехал за рулем автомобиля ВАЗ-21063 со стороны Сочи в сторону Джубги, превысил скорость и не справился с управлением. Он врезался в автомобиль Chery под управлением 38-летнего местного жителя, который также превысил скорость и не справился с управлением.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир отечественной легковушки, их госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Туапсинского района в Telegram.

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