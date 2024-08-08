Аварийный перевал: утром снова перевернулись фуры на трассе под Геленджиком

Два большегруза перевернулись 8 августа на Михайловском перевале. Из-за чего на участке трассы возникли пробки в обе стороны.

Предварительно, на 1491 км трассы М-4 «Дон» в 6:30 фура «Тонар» с грузом 24 т превысила скоростной режим и перевернулась. На месте ДТП временно ввели реверсивное движение. Также на этом же участке дороги в 3:30 произошла авария с другим грузовиком на повороте полосы встречного движения.

Кадрами с места ДТП поделились очевидцы в соцсетях. Чтобы поднять грузовики, на место происшествия приехал подъемный кран. Сейчас движение на трассе восстановлено.

Пассажиры в грузовых автомобилях отсутствовали, водители в ДТП не пострадали, сообщает ОМВД России по Геленджику в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 7 августа около 8:00 перевернувшийся грузовик парализовал движение на трассе под Геленджиком.

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