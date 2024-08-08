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Легковушка вылетела в реку Агой в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-upala-v-reku-agoj-v-tuapsinskom-rajone
Легковушка вылетела в реку Агой в Туапсинском районе
Фото tuapsevesti.ru

Дорожное происшествие случилось днем 7 августа в селе Агой.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места ДТП видно, что машина вылетела с дороги перед мостом и упала на бок в русло горной реки.

По неподтвержденным данным, за рулем машины была девушка. В результате аварии она получила перелом ноги. Предварительно, водитель не справилась с управлением автомобиля.

Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД, пишет газета «Туапсинские вести».

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