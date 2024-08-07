Перевернувшийся грузовик парализовал движение на трассе под Геленджиком

Авария произошла 7 августа около 8:00 на Михайловском перевале на федеральной трассе М-4 «Дон».

На кадрах из соцсетей видно, что грузовик лежит на боку прямо на проезжей части. Вокруг машины разлито моторное масло. Также образовалась внушительная пробка в обе стороны.

На месте работают сотрудники ДПС. Организовали реверсивное движение. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют.

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