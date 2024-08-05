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Пять лет колонии грозит приезжему за пьяное ДТП с погибшим в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-let-kolonii-grozit-priezzhemu-za-pyanoe-dtp-s-pogibshim-v-gelendzhike
Пять лет колонии грозит приезжему за пьяное ДТП с погибшим в Геленджике
Фото t.me/mvd_23

Полиция Геденджика передала в суд уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Ставропольского края. Молодого человека обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

По данным следствия, молодой человек, находясь за рулем «Лада Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость. Он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП его 40-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.

На виновника аварии завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, молодому человеку грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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