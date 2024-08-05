Пять лет колонии грозит приезжему за пьяное ДТП с погибшим в Геленджике

Полиция Геденджика передала в суд уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Ставропольского края. Молодого человека обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

По данным следствия, молодой человек, находясь за рулем «Лада Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость. Он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП его 40-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.

На виновника аварии завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, молодому человеку грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: восемь человек погибли в ДТП за выходные в Краснодарском крае.