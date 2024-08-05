Истязавшего беременную сожительницу мигранта будут судить в Краснодаре

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина Таджикистана, которого обвиняют в истязании и избиении местной жительницы.

По данным следствия, с декабря 2023 года по июнь года мужчина жил с женщиной в квартире на улице Измаильской в поселке Российском. Он знал о беременности женщины, но при этом систематически избивал ее руками и ногами по телу и голове.

Затем 8 июня в квартире женщины мигрант причинил пострадавшей травмы, которые были квалифицированы, как вред здоровью средней тяжести.

Подозреваемого заключили под стражу. Следствие собрало достаточно доказательств. Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Информационный центр СК России поступило обращение от жительницы Краснодара, которая сообщила о насилии со стороны бывшего сожителя, являющегося гражданином Таджикистана.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования. Мигранта, который на протяжении полугода избивал беременную сожительницу, задержали, в отношении него возбудили уголовное дело об истязании.