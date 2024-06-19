В Краснодаре мигрант на протяжении полугода избивал беременную сожительницу

Гражданин Таджикистана и жительница Краснодара вместе проживали в ее квартире на улице Измаильской краевого центра.

По данным следствия, 34-летний мужчина с декабря 2023 года по июнь систематически избивал сожительницу руками и ногами по голове и туловищу, зная о ее беременности. После разрыва отношений и рождения ребенка сожитель продолжал избивать девушку и преследовать ее. Последний раз в июне он проник в квартиру женщины и избил ее по лицу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Мигранта задержали, в отношении него возбудили уголовное дело об истязании, также ему предъявили обвинение. Сейчас с мужчиной проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу. Ход расследования уголовного дела находятся под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

Читайте также: житель Сочи жестоко избил двоих работников коммунальной службы.