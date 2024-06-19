Бастрыкин поручил возбудить дело против мигранта, избившего жительницу Кубани

В Информационный центр СК России поступило обращение от жительницы Краснодара, которая сообщила о насилии со стороны бывшего сожителя, который является гражданином Таджикистана.

По словам пострадавшей, она состояла в отношениях с мужчиной, который длительное время ее избивал, в том числе во время беременности. После рождения ребенка и разрыва отношений мужчина продолжил применять к бывшей сожительнице физическую силу и преследовать ее. В июне злоумышленник проник в дом жертвы и избил ее по лицу. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

В СУ СК России по Краснодарскому краю начали проводить проверку по данному факту. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования. Также глава ведомства поручил принять меры, чтобы заключить злоумышленника под стражу. Расследование дела взяли под контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

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