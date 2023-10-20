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Инженерные сети установили в поврежденном от хлопка газа доме в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/inzhenernye-seti-ustanovili-v-povrezhdennom-ot-hlopka-gaza-dome-v-krasnodare
Инженерные сети установили в поврежденном от хлопка газа доме в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Рабочие уже практически выполнили предчистовую отделку в поврежденных квартирах и подъезде многоэтажки на улице Клинической.

Сейчас специалисты проверяют тепловые системы, в скором времени начнут ремонт внутри квартир.

«Мы нарастили темпы и завершили работы по части всех инженерных сетей. В ближайшее время пройдет осмотр газовых приборов в квартирах», — цитирует первого заместителя директора департамента строительства Александра Мадовского пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хлопок газа произошел вечером 24 мая в квартире многоквартирного дома на улице Клинической, 18. После хлопка газа ввели локальный режим ЧС.

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