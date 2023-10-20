Инженерные сети установили в поврежденном от хлопка газа доме в Краснодаре
Общество
20.10.2023 16:36
Рабочие уже практически выполнили предчистовую отделку в поврежденных квартирах и подъезде многоэтажки на улице Клинической.
Сейчас специалисты проверяют тепловые системы, в скором времени начнут ремонт внутри квартир.
«Мы нарастили темпы и завершили работы по части всех инженерных сетей. В ближайшее время пройдет осмотр газовых приборов в квартирах», — цитирует первого заместителя директора департамента строительства Александра Мадовского пресс-служба мэрии Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», хлопок газа произошел вечером 24 мая в квартире многоквартирного дома на улице Клинической, 18. После хлопка газа ввели локальный режим ЧС.