Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Иностранцу, который ранил подростка ножом в Сочи, предъявили обвинение в покушении на убийство

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inostrantsu-kotoryj-ranil-podrostka-nozhom-v-sochi-predyavili-obvinenie-v-pokushenii-na-ubijstvo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Иностранцу, который ранил подростка ножом в Сочи, предъявили обвинение в покушении на убийство
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло днем 25 мая на улице Просвещения в Сочи.

По данным следствия, 32-летний приезжий подошел к 16-летнему подростку и один раз ударил его ножом в спину. Убить подростка злоумышленнику не удалось, так как пострадавший смог убежать, ему вовремя оказали необходимую медпомощь.

Первоначально в полиции было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Материалы дела передали в СК. Там действия злоумышленника переквалифицировали по более тяжкой статье о покушении на убийство, после чего обвиняемому предъявили обвинение.

Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Также следователи проверяют легальность нахождения обвиняемого на территории РФ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел возле железнодорожного вокзала «Адлер». Очевидцы заметили, что агрессивный мужчина с ножом бегает за подростком и сообщили об этом в полицию. К приезду полицейских очевидцы остановили и обезвредили злоумышленника. Он успел ранить ножом 16-летнего парня в спину. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшим оказался 32-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Его задержали и доставили в отдел полиции. Руководитель СК России Александр Бастрыкин взял расследование дела под контроль.

Статьи
Чем кормить ребенка в период ЕГЭ для концентрации внимания и придания сил
Чем кормить ребенка в период ЕГЭ для концентрации внимания и придания сил
Кардиолог перечислила основные меры профилактики инсульта
Кардиолог перечислила основные меры профилактики инсульта
Врач назвал основные причины появления рака молочной железы
Врач назвал основные причины появления рака молочной железы
Топ-10 продуктов с высоким содержанием клетчатки
Топ-10 продуктов с высоким содержанием клетчатки
Сколиоз: признаки, диагностика и лечение
Сколиоз: признаки, диагностика и лечение
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях