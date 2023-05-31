Иностранцу, который ранил подростка ножом в Сочи, предъявили обвинение в покушении на убийство
Преступление произошло днем 25 мая на улице Просвещения в Сочи.
По данным следствия, 32-летний приезжий подошел к 16-летнему подростку и один раз ударил его ножом в спину. Убить подростка злоумышленнику не удалось, так как пострадавший смог убежать, ему вовремя оказали необходимую медпомощь.
Первоначально в полиции было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Материалы дела передали в СК. Там действия злоумышленника переквалифицировали по более тяжкой статье о покушении на убийство, после чего обвиняемому предъявили обвинение.
Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Также следователи проверяют легальность нахождения обвиняемого на территории РФ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел возле железнодорожного вокзала «Адлер». Очевидцы заметили, что агрессивный мужчина с ножом бегает за подростком и сообщили об этом в полицию. К приезду полицейских очевидцы остановили и обезвредили злоумышленника. Он успел ранить ножом 16-летнего парня в спину. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшим оказался 32-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Его задержали и доставили в отдел полиции. Руководитель СК России Александр Бастрыкин взял расследование дела под контроль.