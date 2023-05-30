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Бастрыкин поручил доложить о нападении мужчины с ножом на подростка в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-poruchil-dolozhit-o-napadenii-muzhchiny-s-nozhom-na-podrostka-v-sochi
Бастрыкин поручил доложить о нападении мужчины с ножом на подростка в Сочи
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В соцсетях и СМИ появилась информация о том, что в районе железнодорожного вокзала Адлера мужчина из ближнего зарубежья напал на 16-летнего подростка и ранил его ножом.

Пострадавшему подростку оказали медицинскую помощь. В полиции начали проводить проверку по факту произошедшего. Материал проверки передан из МВД в следственные органы СКР.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ситуации, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел вечером 28 мая возле железнодорожного вокзала «Адлер». Очевидцы заметили, что агрессивный мужчина с ножом бегает за подростком и сообщили об этом в полицию. К приезду полицейских очевидцы остановили и обезвредили злоумышленника. Он успел ранить ножом 16-летнего парня в спину. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшим оказался 32-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Его задержали и доставили в отдел полиции.

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