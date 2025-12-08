Иномарка насмерть сбила пенсионерку на трассе в Тимашевском районе

Смертельная авария произошла 7 декабря около 17:20 на автодороге станица Медведовская — хутор Большевик.

По предварительным данным, 22-летний водитель Toyota сбил 78-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре «Газель» на обочине насмерть сбила девушку. Авария произошла 7 декабря в 6:35 на автодороге Краснодар — Кропоткин. Под колесами «Газели» погибла 22-летняя девушка.

