Илья Гузев: приоритет губернатора Кондратьева — работа на результат

О решении главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева выдвигаться на новый губернаторский срок высказались главы районов Кубани.

Белореченский район

«Я, как член команды Вениамина Кондратьева, полностью поддерживаю решение губернатора идти на выборы. За 10 лет Краснодарский край под руководством Вениамина Ивановича успешно справился со всеми вызовами. Мы встретились лицо в лицо с пандемией и выстояли. Достойно пережили введенные санкции. В крае успешно заработали импортозамещающие предприятия. Под руководством губернатора мы добились роста экономики в условиях СВО по всем отраслям в крае. Главная нацеленность губернатора во всех вопросах на конкретный результат. От себя и от нас он требует решения проблем людей и развития каждого муниципалитета», — заявил глава Белореченского района Сергей Сидоренко.

По его словам, при поддержке администрации края и благодаря участию в программах различного уровня Белореченский район добился стабильного роста социально-экономических показателей, а также роста уровня жизни населения.

За последние 10 лет в муниципалитете построили и отремонтировали школы и детские сады, спортивные объекты, а также учреждения здравоохранения, культуры и ЖКХ. Газификация Белореченского района составляет 96%. Отремонтировали и построили десятки километров дорог, провели новые линии уличного освещения.

«И впредь будем работать в команде и поддерживать курс губернатора Вениамина Кондратьева, который многое делает для развития региона и каждого муниципалитета в отдельности», — добавил Сидоренко.

Красноармейский район

«10 лет истории Краснодарского края — это 10 лет серьезной, большой совместной работы в непростых условиях. Темпы развития, которые были заданы губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым не сбавлялись и дали отличные результаты. За последние 10 лет заметно изменился облик муниципалитетов. Ежегодно строились и ремонтировались дороги и тротуары, современные дома культуры и лечебные учреждения, детские сады, школы и спортивные объекты. Безусловно, и достижения Красноармейского района неразрывно связны с успехами края», — рассказал глава Красноармейского района Александр Харитонов.

При активной поддержке губернатора в муниципалитете реализуются крупные инвестпроекты — например, в районе стартовало производство керамической столовой посуды для предприятий общепита и массового потребителя.

В рамках региональных госпрограмм построили водозаборные сооружения с подключением коммуникаций в станице Марьянской. Капитально отремонтировали три артезианские скважины — в хуторе Крупской, станицах Новомышастовской и Староджерлиевской.

В районе построили три фельдшерско-акушерских пункта, в этом году достроят ФАП в поселке Краснодарском. Капитально отремонтировали районную поликлинику и здание инфекционного отделения Красноармейской центральной районной больницы. Продолжается строительство детской поликлиники в станице Полтавской.

В хуторе Трудобеликовском открыли детский сад, строительство еще одного завершается в станице Марьянской. Там же строят современную школу. В станицах Староджерелиевской, Новомышастовской и Полтавской отремонтировали Дома культуры, а также Октябрьский культурный центр, музей истории и детскую школу искусств станицы Полтавской.

В станице Ивановской капитально отремонтировали стадион, благодаря чему получился комплекс сооружений для занятий легкой атлетикой и прочими видами спорта, что позволило выйти на новый уровень местной футбольной команде, которая второй год подряд принимает участие в Высшей лиге Чемпионата Краснодарского края. В станице Полтавской появился Центр единоборств «Чемпион».

«Находят поддержку краевой власти и проекты жителей. Так, благодаря участию в краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив за 5 лет удалось привлечь в Красноармейский район около 37 млн рублей. Всего в районе реализован 21 проект. Считаю решение Президента поддержать Вениамина Ивановича Кондратьева на выборах – верным и очень нужным для всех нас, жителей района и края», — заключил Харитонов.

Кущевский район

«Рад, что президент Владимир Путин поддержал главу нашего региона Вениамина Кондратьева в решении продолжить работу на благо дальнейшего развития Кубани. Под руководством губернатора край активно развивается, преодолевает возникающие вызовы: пандемию, экономические санкции. В условиях СВО принимаются быстрые, эффективные решения для поддержки всех отраслей экономики, стабильного развития края. Много лет работаю в команде Вениамина Ивановича и знаю, что приоритет губернатора всегда — работа на результат», — заявил глава Кущевского района Илья Гузев.

Он отметил, что при поддержке губернатора в муниципалитете ежегодно строятся новые и реконструируются существующие объекты социальной сферы. Построили новую школу, сейчас строится новая детская поликлиника, спортивные объекты, детские площадки, центральные парки. Ремонтируются дороги и инженерные сети, реализуются новые инвестпроекты.

«Уверен, под руководством Вениамина Ивановича мы продолжим успешно реализовывать стратегию развития нашего родного края и достигать новых результатов на благо всех жителей Кубани и Кущевского района», — добавил Гузев.

Лабинский район

«В последнее десятилетие наш регион активно развивался во всех сферах социально-экономической жизни. Под руководством главы края Вениамина Кондратьева Кубань успешно преодолела все трудности, включая пандемию и экономические санкции. В условиях СВО край продемонстрировал рост экономики во всех отраслях. Мы видим, что главная задача губернатора — это достижение конкретных результатов, которые помогают решать проблемы людей и способствуют развитию муниципалитетов. Это подтверждают многочисленные меры поддержки в различных областях», — сказал глава Лабинского района Владимир Забураев.

По его словам, благодаря поддержке края по проекту «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года в городе и других поселениях благоустроили 12 территорий. В Лабинске организовали зону отдыха «Чистые пруды».

В сельских населенных пунктах и на дачах в черте города провели газ. Сейчас ремонтируют мост, соединяющий Лабинск и село Вольное в Адыгее, работы планируют закончить до конца года. В 2024 году для обеспечения населения чистой питьевой водой при поддержке региональных властей начались работы по реконструкции очистных сооружений. Разработали проектно-сметную документацию на реконструкцию водозаборных сооружений, стоимость строительства — 2,3 млрд рублей.

Выделены средства на строительство Центра единоборств, пристройки на 400 мест к СОШ № 3, а также ремонт МКД. За последние 10 лет на развитие системы образования направили свыше 8,5 млрд рублей.

Создали 12 центров «Точка роста», 11 школ оборудовали «Цифровой образовательной средой». Отремонтировали 11 спортивных залов. В 2016 году открыли новый детский сад на 150 мест, в 2023 году начал работу «Кванториум».

На развитие культуры за 10 лет выделили 153,5 млн рублей, в 9 учреждениях провели капитальный ремонт, в Лабинске реконструировали Детскую школу искусств. В муниципалитете открыли первую в крае модельную детскую библиотеку, Лабинский музей истории и краеведения оснастили новым оборудованием. Для ДШИ также приобрели комфортабельный автобус на 50 мест. В Сладковском, Ахметовском, Каладжинском и Вознесенском поселениях поэтапно капитально ремонтируют центры культуры и досуга.

Приобрели 218 квартир для детей сирот, в 2025 году планируется купить еще 25. Построили 5 новых ФАПов, закупили оборудование на 652 млн рублей, в том числе ангиограф, рентген-оборудование и компьютерный томограф. Открыли сосудистый центр, позволяющий решить проблему оказания высокотехнологичной медпомощи для жителей трех районов, капитально отремонтировали гинекологическое отделение.

Обновили несколько спортивных школ, простроили спортивные площадки практически по всех сельских поселениях района и микрорайонах города. Завершили строительство модульного зала в станице Чамлыкской.

Также обновили мемориальный комплекс «Площадь Победы» — там установили памятные знаки, посвященные разным видам войск, и парк военной техники.

«Муниципалитет при поддержке губернатора Кубани активно участвует в грантовой деятельности и конкурсах, которые позволяют лабинским общественникам привлечь на решение вопросов местного значения и реализацию своих программ дополнительные средства из краевого бюджета», — заключил Забураев.

Приморско-Ахтарский район

«Искренне поздравляю губернатора Вениамина Кондратьева, получившего поддержку и одобрение Президента РФ Владимира Путина в решении принимать участие в сентябрьских выборах губернатора Краснодарского края. При поддержке Президента, при взаимодействии с органами федеральной власти реализуется большое количество инициатив и программ, направленных на развитие региона и улучшение жизни людей», — сказал глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

По его словам, с губернатором Краснодарский край и Приморско-Ахтарский муниципальный округ динамично развиваются. За последние 8 лет муниципалитет значительно шагнул вперед в развитии инфраструктуры.

«Надеемся и дальше продолжить работу над всеми наболевшими вопросами, особенно в жилищно-коммунальной сфере, при поддержке губернатора!» — добавил Бондаренко.

Успенский район

«Под руководством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за последние 10 лет регион успешно развивается во всех сферах социально-экономической деятельности. Кубань преодолела все трудности, включая пандемию и экономические санкции. В условиях проведения специальной военной операции наш регион демонстрирует уверенный рост экономики во всех ее отраслях», — рассказал глава Успенского района Геннадий Бахилин.

В муниципалитете отремонтировали 5 общественных территорий на общую сумму свыше 100 млн рублей. Благодаря госпрограмме «Дети Кубани» приобрели 147 квартир для детей-сирот. Систематически строятся современные детские игровые и многофункциональные спортивные площадки.

Построили подводящие газопроводы в хутора Украинский и Воронежский, села Новоурупское и Пантелеймоновское. Установили блочно-модульную котельную № 4 в селе Успенском. Капитально отремонтировали 40 многоквартирных домов, а также 3 моста и 174 км автомобильных дорог. Заменили 8,6 км сетей водоснабжения по улицам села Успенского и построили водопровод в селе Вольном.

Построили и отремонтировали 44 спортивных объекта, в том числе Борцовский зал в ауле Урупском, завершается строительство центра единоборств в селе Успенском. Капитально отремонтировали стадион в селе Маламино, завершается капремонт центрального стадиона в селе Успенском.

Капитально отремонтировали три учреждения культуры, еще в шести укреплена материальная база. Построили уникальное здание ДШИ на 600 мест, реконструируют здание муниципального музея.

В экономику района привлечено более 10 млрд рублей инвестиций, реализовано 16 инвестпроектов, создано около 250 новых рабочих мест.

Завершили строительство детского сада в селе Коноково и группы раннего возраста в хуторе Веселом, начали возводить детский сад на 125 мест в селе Вольном Созданы и активно работают «Точки роста», капитально отремонтированы спортзалы и кровли, в 9 школах обновили автопарк. Благоустроили территории 10 учреждений, в 4 завершены ремонт и переоснащение пищеблоков.

Построили четыре офиса ВОП, врачебную амбулаторию и три ФАПа. Капитально отремонтировали терапевтическое и педиатрическое отделения ЦРБ, а также кабинет компьютерной томографии. В автопарке районной больницы появились 23 санитарных легковых автомобиля и 4 автомобиля скорой помощи. Открыли 6 аптечных пунктов в отдельных населенных пунктах, приобрели 23 квартиры для медработников.

«Благодаря поддержке Губернатора агропромышленный комплекс нашего района демонстрирует уверенный рост. Всецело поддерживаю Вениамина Ивановича в его стремлении продолжить работу на благо Краснодарского края. Вместе со всей командой единомышленников Успенского района будем вести работу по уверенному развитию и процветанию Кубани!» — заключил Бахилин.

Анапа

«Президент поддержал решение Вениамина Кондратьева участвовать в выборах 2025 года. Это ожидаемое и важное событие для нашего региона и города. Все мы хотим, чтобы Кубань процветала, так же активно и поступательно развивалась, как последние 10 лет, занимая лидирующие позиции в стране по многим показателям. Анапчане всегда ощущают поддержку нашего Губернатора. Он часто бывает в Анапе, хорошо знает территорию, ее лучшие стороны и проблемы, лично общается с людьми. Все социальные проекты находятся на его контроле до полного завершения. И так в каждом муниципалитете. Люди это видят, поэтому и поддерживают Вениамина Ивановича, поистине народного Губернатора», — заявил мэр Анапы Василий Швец.

За последние пять лет в Анапе открылось четыре новые школы, три были капитально отремонтированы, а также открылся детский сад в станице Анапской. Строительство детских садов продолжается в Витязево и Анапе, одновременно начато возведение школ в Цибанобалке и Сукко, и еще три проекта находятся в стадии реализации. В планах — постройка пяти детских садов и разработка проектов для двух других.

Кроме того, открылись спортивные комплексы в Пятихатках, Цибанобалке, Супсехе, Витязево, Сукко, а также Центр единоборств в Алексеевке, спортивный комплекс «Казак-Арена», Центр уличного баскетбола в Крещенском парке, Центр пляжных видов спорта и спортивная площадка в Гостагаевской. Реконструирован стадион в Виноградном, обновлен тренажерный сквер на набережной, продолжается капитальный ремонт спортивной школы «Виктория».

Открыли новое здание Дома культуры в Сукко, построили помещения для работы ДШИ № 3 в Гостагаевской, ДШИ № 4 в Анапской, Детской художественной школы в Анапе. Проведен капитальный ремонт Центрального клуба «Родина», Дома культуры в Витязево и Детской музыкальной школы № 1. Капитальные ремонты и техническое оснащение коснулись клубов и Домов культуры в сельских округах, а также Детско-юношеской библиотеки.

В сельских районах Анапы построили шесть мини-поликлиник, в городе провели капитальный ремонт детской поликлиники и открыли ее филиал, запустили региональный сосудистый центр, начали работы по ремонту родильного дома.

В Анапе появилось шесть новых парков и скверов, еще шесть общественных пространств реконструировали. В городе открыли военкомат, здание Следственного комитета, Дворец бракосочетания, офис МФЦ в Анапской, отделение полиции в Витязево, молодежное пространство «Ресурс» в Гостагаевской и пожарные депо.

Был построен напорный канализационный коллектор для очистки сточных вод. Планируется строительство водовода Ду-900 мм от очистных сооружений до резервуаров чистой воды в Верхнем Джемете, реконструкция очистных сооружений в Анапе, коллектора в Сукко, очистных в Уташе, а также других важных объектов инфраструктуры.

Туристический поток увеличился с 2,5 млн человек в 2020 году до 5 млн в 2024-м. Анапа заняла лидирующие позиции среди курортов с наибольшим количеством гостиниц, предлагающих услуги по системе «Все включено» и «Ультра все включено» — сейчас таких объектов насчитывается 68.

Бюджет Анапы значительно вырос: с 5,5 млрд рублей в 2020 году до ожидаемых 24 млрд рублей к 2025-му.

Геленджик

«С особым теплом и заботой губернатор Краснодарского края относится к нашему городу. Геленджик чувствует это внимание по многим вопросам», — заявил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

По его словам, благодаря остановке строительства многоквартирных домов Геленджик не потерял свой южный колорит. Инициатива губернатора о закреплении за лесными территориями статуса особо охраняемых сохранила зеленые зоны на побережье. Кроме того, появились новые участки набережной и масштабные парки, в городе построили и развивают сеть терренкуров.

«Невозможно перечислить все, что было сделано и продолжает делаться для Геленджика. Главное, что вся политика губернатора направлена на людей, на решения проблем кубанцев, на улучшение их жизни, на формирование стабильного будущего в нашем регионе. Краснодарский край под руководством Вениамина Кондратьева успешно преодолел все вызовы — пандемию, санкции, при этом сохранил экономический рост. Полностью поддерживаю решение Вениамина Ивановича баллотироваться на новый срок», — заключил Алексей Богодистов.

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