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Игроку «Краснодара» Боржесу сделали операцию после получения травмы в матче со «Спартаком»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/igroku-krasnodara-borzhesu-sdelali-operatsiyu-posle-polucheniya-travmy-v-matche-so-spartakom
Игроку «Краснодара» Боржесу сделали операцию после получения травмы в матче со «Спартаком»
Кади Боржес. Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

О состоянии полузащитника «быков» рассказал его представитель Хельсио Алиск.

По его словам, Кади Боржес сейчас чувствует себя хорошо.

«У него 30 апреля была операция, а 9 мая врачи проведут плановый осмотр и еще раз обследуют игрока. Однако это не значит, что после этого Кади сможет вернуться в строй. Точные сроки восстановления дадут врачи, поэтому будем ждать вторника», — сказал цитирует Алиска Sport24.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболист «Краснодара» Кади Боржес 24 апреля во время матча против «Спартака» столкнулся с защитником «красно-белых» Георгием Джикией. После этого Боржес потерял сознание, с поля его унесли на носилках. Бригада скорой помощи отвезла спортсмена в городскую больницу им. Боткина. Медики диагностировали у футболиста перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

По данным СМИ, реабилитация после полученной Боржесом травмы продлится около 20 дней. Восстановление продлится примерно два месяца.

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