СМИ: полузащитник «Краснодара» Боржес из-за травмы не сможет сыграть в этом сезоне

Футболист «Краснодара» Кади Боржес 24 апреля во время матча 24 тура РПЛ против «Спартака» на 47 минуте столкнулся с защитником «красно-белых» Георгием Джикией.

Боржес не смог продолжить игру и покинул поле на носилках. Бригада скорой помощи отвезла его в городскую больницу им. Боткина, где у футболиста диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

«Скорее всего, Кади вернется в строй уже на летних сборах «Краснодара» для подготовки к следующему сезону», — прокомментировал травму Боржеса источник, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что реабилитация после полученной Боржесом травмы продлится около 20 дней. Восстановление продлится примерна два месяца. Весь этот период футболист будет носить защитную маску, сообщает Sport 24.

Боржес перешел в «Краснодар» в январе. Он провел за «быков» 11 матчей, в которых забил 3 гола и отметился 1 результативной передачей. Сезон 2022/23 Российской премьер-лиги завершится в начале июня.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полиция Москвы организовала проверку по факту получения футболистом «Краснодара» Кади Боржесом закрытой черепно-мозговой травмы. Представители «Спартака» уточнили, что информирование полиции при поступлении пациентов с подобными травмами — это стандартная процедура. Из полиции в клуб никто не обращался.