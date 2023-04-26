Полузащитник «Краснодара» Боржес получил перелом лицевой кости в матче со «Спартаком»
Спорт
26.04.2023 08:39
Футболист «Краснодара» Кади Боржес 24 апреля во время матча 24 тура РПЛ против «Спартака» на 47 минуте столкнулся с защитником «красно-белых» Георгием Джикией.
Боржес не смог продолжить игру и покинул поле на носилках. Бригада скорой помощи отвезла его в городскую больницу им. Боткина, где у футболиста диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга. В СМИ появилась информация, что полиция проводит проверку по факту получения футболистом «Краснодара» закрытой черепно-мозговой травмы.
Представители «Спартака» уточнили, что информирование полиции при поступлении пациентов с подобными травмами — это стандартная процедура. Из полиции в клуб никто не обращался,сообщает «Спорт-Экспресс».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» уступил «Спартаку» в гостевом матче. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Спартака».
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