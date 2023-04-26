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Полузащитник «Краснодара» Боржес получил перелом лицевой кости в матче со «Спартаком»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/poluzashhitnik-krasnodara-borzhes-poluchil-perelom-litsevoj-kosti-v-matche-so-spartakom
Полузащитник «Краснодара» Боржес получил перелом лицевой кости в матче со «Спартаком»
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Футболист «Краснодара» Кади Боржес 24 апреля во время матча 24 тура РПЛ против «Спартака» на 47 минуте столкнулся с защитником «красно-белых» Георгием Джикией.

Боржес не смог продолжить игру и покинул поле на носилках. Бригада скорой помощи отвезла его в городскую больницу им. Боткина, где у футболиста диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга. В СМИ появилась информация, что полиция проводит проверку по факту получения футболистом «Краснодара» закрытой черепно-мозговой травмы.

Представители «Спартака» уточнили, что информирование полиции при поступлении пациентов с подобными травмами — это стандартная процедура. Из полиции в клуб никто не обращался,сообщает «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» уступил «Спартаку» в гостевом матче. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Спартака».

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